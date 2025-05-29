На Бакинской энергетической неделе будут подписаны важные документы по добыче и разведке нефти и газа - SOCAR

БАКУ /Trend/ - На Бакинской энергетической неделе будут подписаны важные документы по добыче и разведке нефти и газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Орхан Гусейнов на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

"Уже стало доброй традицией, что в рамках Бакинской энергетической недели подписываются значимые документы, и в этом году она будет продолжена. Планируется заключение нескольких важных соглашений, охватывающих различные направления деятельности",- отметил он.

По словам О.Гусейнова, в рамках Энергетической недели будет также представлена подробная информация о документах, подписанных SOCAR на COP29.

"Кроме того, в рамках выставки будет организована специальная зона “Infinity room”, где с помощью LED-экранов мы представим информацию о всех ключевых проектах SOCAR и направлениях деятельности. Как и в предыдущие годы, представители компании примут активное участие в большинстве панельных сессий - как в роли модераторов, так и спикеров. В этих сессиях будут участвовать руководители и лидеры, включая представителей руководства SOCAR",- добавил пресс-секретарь.

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