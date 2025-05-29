В комплексе отдыха "Лачин" будут работать жители освобожденных от оккупации территорий - исполнительный директор

ЛАЧИН /Trend/ - Из 174 человек, которые будут работать в комплексе отдыха "Лачин", 122 являются жителями Лачинского и Кяльбаджарского районов, а также других освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает в четверг местный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в Лачине исполнительный директор комплекса отдыха "Лачин" Морис Керимов.

Он отметил, что комплекс отдыха "Лачин" является одним из важнейших проектов развития туризма в регионе.

"В комплексе построено здание отеля на 120 номеров различных категорий и 8 коттеджей.

Отель и коттеджи в общей сложности рассчитаны на отдых 324 человек. Оба объекта построены в соответствии с современными требованиями для обеспечения комфортного отдыха гостей",- добавил М.Керимов.

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