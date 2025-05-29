В Баку состоялись концерт и выставка, посвященные 185-летию Петра Чайковского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялись торжественный концерт и выставка, посвященные 185-летию великого русского композитора П.И.Чайковского, сообщает Trend Life.

Праздничный концертный вечер стал для бакинской публики ещё одной возможностью насладиться бессмертными творениями гениального композитора.

Художественный руководитель и ведущая мероприятия - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала о значении творчества Чайковского в мировом музыкальном искусстве, о его вкладе в развитие академической музыки, влиянии на композиторов будущих поколений и стилистических особенностях представляемых произведений.

В концертной программе прозвучали сольные и ансамблевые, вокальные и инструментальные произведения великого композитора в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта, лауреатов международных конкурсов Адиля Ахундова, Юлии Гейдаровой, Зулейхи Абдуллаевой, Лалы Мухтаровой, Наргиз Кенгерли, Диляры Керимовой, Зохры Саламовой, Камиллы Имановой, Эльяра Алиева, студентов БМА и Азербайджанской национальной консерватории, а также хора Храма Святого Архангела Михаила г. Баку под управлением заслуженного деятеля искусств Кристины Эфендиевой.

Вечер был организован в рамках праздничного мероприятия - выставки Российского национального музея музыки "Чайковский. Счастье быть артистом", где было рассказано о композиторе в аспекте, который он сам для себя считал особенно значимым, – служения стране и обществу своим талантом. Среди экспонатов выставки можно было увидеть афиши, программы исполнений сочинений Чайковского в России и за рубежом, многочисленные фотографии, нотные издания, эскизы костюмов и декораций. Наибольшую же ценность составляют авторские рукописи подавляющего большинства произведений Чайковского, в том числе самых известных.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!