Выросло производство на одной из ТЭС на севере Ирана
На теплоэлектростанции Шахид Селими Нека зафиксирован рост производства электроэнергии. Отмечается, что часть энергоблоков прошла плановый ремонт
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