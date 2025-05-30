В соцсетях распространяются фейки от имени SOCAR - будьте внимательны! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространяются очередные фейковые видеоматериалы якобы от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В опубликованных роликах утверждается, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров объявил о запуске проекта, приуроченного к 30-летию компании. Согласно видео, каждый гражданин якобы может заработать до 7000 манатов при минимальных инвестициях. Также сообщается, что в первую неделю действия "проекта" участникам якобы было выплачено более 2 миллионов манатов.

SOCAR не имеет отношения к данным видеоматериалам. Очевидно, что речь идет о мошеннической попытке ввести граждан в заблуждение.

Призываем граждан проявлять бдительность и доверять только проверенной и официальной информации, распространяемой через официальные каналы SOCAR и уполномоченные государственные структуры.