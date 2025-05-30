В Ханкенди проходит заседание рабочей группы Межведомственного центра по вопросам энергоснабжения

ХАНКЕНДИ/ Trend/ - В городе Ханкенди проходит заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, заседание проходит под председательством руководителя Рабочей группы, заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова.

На заседании будут обсуждаться вопросы строительства энергетической инфраструктуры, процесса газификации, работы, проделанные на передающей и распределительной сети, строительства подстанций и другие вопросы.

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