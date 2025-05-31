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Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Геранбое

Происшествия Материалы 31 мая 2025 16:12 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Геранбое

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - 31 мая 2025 года около 13:30 мужчина, 1980 года рождения, был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Геранбойской центральной районной больницы в связи со взрывом мины.

Об этом в субботу сообщили Trend в TƏBİB.

Отмечается, что пострадавшему был поставлен диагноз "травматическая ампутация левой стопы".

"В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении неотложной медицинской помощи больницы. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении TƏBİB.

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