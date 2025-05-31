Хор имени Джахангира Джахангирова выступил с концертом, посвящённым 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хор имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама выступил с концертом в Союзе композиторов Азербайджана, посвящённым 140-летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной музыкальной школы, великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

На открытии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде подчеркнула значимость юбилейных мероприятий, проводимых в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив выдающийся вклад Узеира Гаджибейли в историю национальной музыки. По её словам, подобные мероприятия становятся яркими событиями в культурной жизни страны. Также Фирангиз Ализаде поделилась размышлениями о творческом наследии Узеира Гаджибейли и деятельности хора, выразила признательность коллективу и пожелала ему успехов.

Музыкальная программа, представленная под руководством художественного руководителя коллектива, заслуженного учителя Тараны Юсифовой, включала произведения из оперы "Лейли и Меджнун", дуэты из оперетты "Не та, так эта", сцены из "Аршин мал алан" и другие сочинения композитора.

Сольные партии исполнили лауреат международных конкурсов Гюллю Мурадова, а также солисты хорового коллектива, украсив вечер яркими вокальными выступлениями.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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