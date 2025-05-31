Турция продолжит усилия по достижению мира между Украиной и Россией - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении управления коммуникаций администрации президента Турции.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора президенты обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и мировые события.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия по обеспечению справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

По его словам, Турция поддерживает продолжение переговоров, начатых в Стамбуле между делегациями двух стран. Эрдоган подчеркнул важность скорейшей реализации обмена пленными, согласованного на переговорах в Стамбуле.

Подчеркнув, что обсуждение возможного прекращения огня в ходе второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, создаст прочную основу для мира, президент Турции добавил, что участие обеих стран во встрече с делегациями важно с точки зрения сохранения набранной динамики на пути к миру.