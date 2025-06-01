ЕБРР продвигает реформы экономического управления на Западных Балканах - региональный директор
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) играет ключевую роль в укреплении экономического управления и повышении конкурентоспособности на Западных Балканах, заявил региональный директор ЕБРР по Западным Балканам Маттео Коланджели.
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