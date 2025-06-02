Иран увеличит производство бензина

БАКУ /Trend/ - В следующем иранском году (21 марта 2026 г.-20 марта 2027 г.) производство бензина в Иране будет увеличено на 12 миллионов литров в день.

Об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор Национальной компании Ирана по переработке и дистрибуции нефтепродуктов (NIORDC) Мохаммед Садиг Азимифар, передает Trend.

По его словам, рост производства станет возможным за счет ввода в эксплуатацию двух новых нефтеперерабатывающих заводов с общей мощностью переработки 180 тысяч баррелей нефти в сутки. Речь идет о заводах "Джануб Адиш" в провинции Ормузган (120 тысяч баррелей) и "Мехр Халиж Фарс" в провинции Бушер (60 тысяч баррелей).

Азимифар сообщил, что с вводом в эксплуатацию этих двух заводов общее производство дизельного топлива в стране увеличится на 6 миллионов литров, производство нафты - на 18 миллионов литров в сутки, а производство LPG - на 1 миллион литров в сутки.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 10 нефтеперерабатывающих заводов. Потенциал страны по переработке сырой нефти составляет 2,37 миллиона баррелей в день. Ежедневное производство бензина в стране составляет 107 миллионов литров, а дизельного топлива - 115 миллионов литров.

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