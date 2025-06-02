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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой

Политика Материалы 2 июня 2025 10:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Отметив, что Азербайджан проводит масштабные реформы, глава государства подчеркнул, что наш внешний долг составляет менее 7 процентов валового внутреннего продукта.

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