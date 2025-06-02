Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Отметив, что Азербайджан проводит масштабные реформы, глава государства подчеркнул, что наш внешний долг составляет менее 7 процентов валового внутреннего продукта.