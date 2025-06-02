В иранской провинции начнет работу завод по производству медного концентрата

БАКУ /Trend/ - Выдана лицензия на запуск завода по производству медного концентрата в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Управления промышленности, рудников и торговли провинции Ардебиль Масуд Ирани.

По его словам, лицензия была выдана Управлением промышленности, рудников и торговли провинции Ардебиль. Завод построен в районе Мешкиншехр провинции вблизи месторождения полиметаллических руд.

Ирани отметил, что на этом заводе можно будет производить 10 тысяч тонн медного концентрата в год.

По его словам, в районе Мешкиншехр имеются запасы полиметаллических руд в объеме 370 миллионов тонн. Медный концентрат, который будет производиться, будет отправлен на производственные предприятия страны, либо экспортирован. С вводом завода в эксплуатацию провинция Ардебиль сделает большой шаг к тому, чтобы стать одним из центров производства меди в стране.

Рудник "Сахиб Диван" в районе Мешкиншехр является вторым по величине на северо-западе страны после медного рудника "Сунгун". Помимо меди, он содержит также золото.

Отметим, что всего в иранской провинции Ардебиль было выдано 200 лицензий на добычу полезных ископаемых.