В Азербайджане объявлены желтые и оранжевые предупреждения в связи с ветреной погодой

БАКУ /Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, которая ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах с полудня 2 июня до полудня 4 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, в Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Бейлагане, Джебраиле, Зангилане, Агдаме, Агдаре, Тертере, Барде, Агдаме, Агджабеди, Кедабеке, Гёйгеле, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Самухе, Агстафе, Сальяне, Имишли, Сабирабаде, Евлахе, Ширване, Билясуваре, Гейчае, Агдаш, Уджар, Саатлы, Шамахы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Алтыагадже, Шеки, Гахе, Загатале, Балакане, Гусаре, Губе, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Масаллы, Лянкяране, Астаре, Нахчыванской Автономной Республике будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Нафталане, Хызы, Гобустане и Гаджигабуле ожидается северо-западный ветер, скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/с.