В Бельгии прошла встреча с азербайджанской общиной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной Бельгии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, встреча, организованная в посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана и почтения светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность страны.

«Целенаправленная и успешная диаспорская политика, реализуемая под руководством Президента Ильхама Алиева, находит свое отражение в деятельности азербайджанских общин за рубежом», — сказал в своем выступлении председатель комитета. Он отметил, что после исторической победы страны азербайджанцы за рубежом стали весьма активны в сферах информационной войны, дипломатических инициатив и лоббизма, продемонстрировав качественную деятельность.

На встрече была представлена подробная информация о проектах, системно реализуемых в целях укрепления единства азербайджанцев по всему миру.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Вагиф Садыгов положительно оценил встречу с общиной и выразил признательность за активную диаспорскую деятельность соотечественников.

Представители Союза азербайджанцев "Fireland", Федерации азербайджанцев Бельгии (BAF), организации "MADANI – пространство культуры, спорта, мысли, солидарности и будущих возможностей азербайджанцев", радио "Radio Octo", Азербайджанской культурной ассоциации "BUTAM" и Ассоциации студентов Бельгии Heritage-Azerbaijan рассказали о своей деятельности и озвучили предложения. Представители общины отметили, что, объединившись на современных платформах, они создали более крепкую, продуктивную и эффективную среду единства, и выразили растущий интерес к таким встречам.

Были даны ответы на интересующие участников встречи вопросы.

Председатель Общества дружбы Бельгия–Азербайджан Айхан Демирчи был награждён медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

На мероприятии также был избран координатор по Бельгии Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии.

Мероприятие продолжилось художественной программой. Национальная музыка и танцы в исполнении азербайджанских детей и молодежи были встречены аплодисментами.