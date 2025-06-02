Вырос объем торговых операций между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Пакистаном составил около 11 миллионов долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 4,8 миллиона долларов США, или на 78,4% больше, чем в те же месяцы 2024 года.

В январе-апреле текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Пакистан на сумму 2 тыс. долларов, тогда как импорт продукции в обратном направлении составил 10,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт продукции из Азербайджана в Пакистан сократился на 146 тысяч долларов США, или в 74 раза, а операции в обратном направлении увеличились на 5 миллионов долларов США, или в 1,8 раза.

За 2024 год объем торгового оборота между двумя странами составил около 22 миллионов долларов США. Это примерно на 5 миллионов долларов США, или на 18,3% меньше, чем в 2023 году.

Так, в прошлом году из Азербайджана в Пакистан было экспортировано продукции на сумму 196 тысяч долларов, а в обратном направлении - на 21,9 миллиона долларов. Таким образом, по сравнению с показателями 2023 года, экспорт продукции из Азербайджана в указанную страну сократился на 6,7 миллиона долларов, или в 35,1 раза, а в обратном направлении - вырос на 1,7 миллиона долларов, или на 8,6%.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США, или на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 8,785 млрд долларов США пришлось на экспорт, а 8,133 млрд долларов США - на импорт. Это также на 616,1 млн долларов США (или 7,5%) и 2,7 млрд долларов США (или 48,8%) больше, чем за первые 4 месяца 2024 года, соответственно.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 млн долларов США, что на 2,1 млрд долларов США, или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.