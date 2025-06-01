В Иране увеличились поставки топлива на ТЭС

БАКУ /Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (21 марта-21 мая 2025 г.) объем топлива (дизельного и мазутного), поставляемого на тепловые электростанции Ирана, увеличился на 1,2 миллиарда литров, или на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

Согласно информации, за 2 месяца на тепловые электростанции Ирана было поставлено 3,8 миллиарда литров жидкого топлива (дизельного топлива и мазута). При этом за аналогичный период прошлого года объем поставленного на ТЭС топлива составил 2,6 миллиарда литров.

За 2 месяца на ТЭС было поставлено 2 млрд литров дизельного топлива. Это на 600 миллионов литров, или на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки мазута на ТЭС составили 1,8 млрд литров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки мазута выросли на 1,2 млрд литров, или на 52%.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт, розничных электростанций - 2 485 мегаватт, электростанций ВИЭ - 1 450 мегаватт, атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, производственный потенциал дизельных блоков - 408 мегаватт.

Отметим, что в летний сезон в Иране наблюдается серьезная нехватка электроэнергии. С этой целью в текущем году в стране было изменено время работы госучреждений и введен ряд других ограничений.