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В Турции зафиксировано два землетрясения

Турция Материалы 1 июня 2025 14:37 (UTC +04:00)
В Турции зафиксировано два землетрясения
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бингёль зафиксировано два землетрясения.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.

Согласно информации, эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 километра от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 километра.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,13 километра.

По предварительным данным, сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения не поступало.

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