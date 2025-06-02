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Ведется работа по превращению Карабахского университета в один из ведущих вузов региона - ректор

Общество Материалы 2 июня 2025 11:16 (UTC +04:00)
Ведется работа по превращению Карабахского университета в один из ведущих вузов региона - ректор

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Ведется работа по превращению Карабахского университета в один из ведущих вузов региона.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на Карабахском форуме образования и партнерства с концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха».

По его словам, главная цель проведения форума - призыв к мобилизации для прогресса в сфере образования.

"Карабахский университет, в котором обучается 1150 студентов, успешно развивается. Его дальнейшее развитие — одна из наших приоритетных задач", - добавил Ш.Байрамов.

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