Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Согласно информации, останки Ибрагимова Сахиля будут захоронены на кладбище поселка Амирджан Сураханского района города Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!