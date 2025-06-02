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Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны

Общество Материалы 2 июня 2025 09:57 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Согласно информации, останки Ибрагимова Сахиля будут захоронены на кладбище поселка Амирджан Сураханского района города Баку.

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