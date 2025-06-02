Румыния рассчитывает на возобновление переговоров по поставкам газа из Азербайджана (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Румыния надеется на возобновление переговоров по поставкам газа из Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend государственный секретарь Министерства энергетики Румынии Павел-Касьян Нитулеску в преддверии Бакинской энергетической недели, которая пройдет со 2 по 4 июня.

"Это мое первое участие в Бакинском энергетическом форуме, и я признателен за возможность представить Румынию на столь авторитетном мероприятии. В своем обращении к лидерам энергетического сектора региона я подчеркну важность регионального сотрудничества через стратегические инфраструктурные проекты, которые способствуют укреплению нашей общей энергетической безопасности и обеспечивают беспрепятственные поставки энергоресурсов", - отметил он.

По словам Нитулеску, для укрепления безопасности региона необходимы соответствующая инфраструктура и надлежащие инвестиции.

"В этом контексте Румыния участвует в ряде региональных инициатив — таких как проект "Вертикального коридора" и "Зеленого коридора". Эти проекты открывают перспективы для доступа к альтернативным источникам природного газа и возобновляемой энергии, как в случае с подводным кабелем, который обеспечат доступ Грузии, Румынии и Венгрии к "зеленым" энергетическим ресурсам Азербайджана", - сказал он.

Государственный секретарь подчеркнул, что Румыния неизменно поддерживает энергетическую безопасность региона и открыта для продолжения плодотворного и добросовестного сотрудничества со своими соседями в качестве надежных партнеров.

"Румынию и Азербайджан связывают давние отношения, и за последние годы мы значительно укрепили сотрудничество в области природного газа. Уверен, что в будущем переговоры о поставках определенных объемов азербайджанского газа на румынский рынок будут вестись заинтересованными компаниями двух стран", - сказал Нитулеску.

Он добавил, что для Румынии газ остается стратегическим ресурсом и сохранит свое место в энергетическом балансе страны в ближайшие годы, способствуя созданию гибкой энергетической системы: "При этом страна отличается низкой зависимостью от импорта газа, так как внутреннее потребление в основном покрывается за счет собственного производства".

Расширение Южного газового коридора

Госсекретарь отметил, что вопрос расширения Южного газового коридора должен стать темой будущих обсуждений.

"Мы не устаем подчеркивать важность Южного газового коридора как альтернативного источника поставок газа в регион. Планы по его расширению имеют стратегическое значение для Румынии, поскольку особенно страны Балканского региона и Юго-Восточной Европы нуждаются в новых поставщиках. По нашему мнению, этого можно достичь только при наличии соответствующего финансирования, необходимого как для создания нужной инфраструктуры, так и для выявления новых источников поставок газа. Именно поэтому, на мой взгляд, такие обсуждения должны состояться", - сказал он.

Нитулеску отметил, что в странах Юго-Восточной и Центральной Европы Румыния участвует в реализации стратегических инфраструктурных проектов в сфере транспортировки газа, включая газопровод BRUA, газопровод Яссы–Унгены–Кишинёв в Республику Молдова, а также действующие интерконнекторы с соседними государствами.

"Кроме того, Румыния поддерживает развитие Трансбалканского газового коридора, направленного на укрепление энергетической безопасности в регионе. Хочу подчеркнуть, что с началом добычи, запланированным на 2027 год, освоение месторождения Neptun Deep в Черном море окажет положительное влияние не только на энергетический рынок нашей страны, но и всего региона. Этот проект усилит позицию Румынии как энергетического игрока, и сделает нашу страну крупнейшим производителем природного газа в Европейском союзе", - добавил государственный секретарь.

Новые горизонты сотрудничества с SOCAR

"Румыния открыта для будущих предложений со стороны Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)", - заявил Нитулеску.

По его словам, SOCAR является значимым участником румынского топливного рынка.

«Инвестиции SOCAR в Румынию имеют существенное стратегическое, экономическое и социальное значение. Они способствовали диверсификации компаний, работающих на румынском рынке, тем самым усилив нашу энергетическую безопасность», - отметил Нитулеску.

Он также подчеркнул, что деятельность SOCAR содействовала созданию сотен рабочих мест, а инвестиции в автозаправочные станции и инфраструктуру способствовали развитию региональной экономики.

"Полностью согласен с тем, что расширение присутствия SOCAR в Румынии свидетельствует о привлекательности нашей страны для инвесторов. Мы открыты для новых инициатив и предложений со стороны компании", - добавил государственный секретарь.

X: @Lyaman_Zeyn