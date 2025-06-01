Вырос объем денежных переводов из Узбекистана в Казахстан

ТАШКЕНТ /Trend/ - Объем денежных переводов из Узбекистана в Казахстан через международные системы денежных переводов (СМДП) достиг 2 миллиардов казахстанских тенге (около 4,35 миллиона долларов) в апреле 2025 года.

Данные, полученные Trend от Национального банка, показывают значительный рост активности переводов, на 25 процентов по сравнению с предыдущим месяцем — с 1,6 миллиарда тенге (3,48 миллиона долларов) в марте до 2 миллиардов тенге (4,35 миллиона долларов) в апреле.

В целом в апреле 2025 года в Казахстан из-за рубежа посредством СМДП было совершено 55 300 транзакций, что составило финансовый приток в размере 19,3 миллиарда тенге, или примерно 42 миллиона долларов. По сравнению с мартом 2025 года количество переводов увеличилось на 3,1 процента, а объем транзакций вырос на 15,4 процента.