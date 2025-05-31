Поэтический май Беллы Ахмадулиной в Доме-музее Самеда Вургуна - каждое слово как драгоценный камень (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее народного поэта Самеда Вургуна в Баку прошёл литературно-музыкальный вечер под символичным названием "Тот самый май…", посвящённый жизни и творчеству Беллы Ахмадулиной - выдающейся поэтессы, голос которой стал неотъемлемой частью интеллектуального и духовного ландшафта 60-х годов XX века, сообщает Trend Life.

Организатором мероприятия выступил клуб "Четыре грани сердца" под руководством Вафы Гавриловой. Атмосфера вечера объединила в себе вдохновение и искренность: в зале собрались молодые поэты, чтецы, деятели искусства и поклонники поэзии.

Гостям представилась возможность прикоснуться к миру поэтической тонкости и глубокого лиризма, которыми пронизано всё творчество Беллы Ахмадулиной - поэтессы, по праву считающейся одной из величайших фигур русской литературы XX века. Гости перенеслись в эпоху, когда поэзия звучала с театральных подмостков и с экранов, когда стихи становились способом сопротивления и личного откровения. Имя Беллы Ахмадулиной вновь зазвучало во всей своей силе - как символ внутренней свободы, изысканности и глубины. Со сцены звучали её знаменитые строки, наполненные музыкальностью, тонкой иронией и хрупкой нежностью. Участники вечера читали стихи Ахмадулиной с особым трепетом - словно заново открывали её поэтический мир, где каждое слово как драгоценный камень, отшлифованный до совершенства. Кроме поэтических выступлений, звучала музыка, создававшая атмосферу былого времени.

Участники также вспоминали ключевые вехи её жизни, говорили о влиянии Ахмадулиной на современную русскую и мировую литературу, читали её любимые стихи, звучавшие с особым чувством и вниманием к слову.

Этот вечер стал не только данью памяти выдающейся поэтессе, но и напоминанием о том, как велика сила поэзии - её способность соединять поколения, воспитывать вкус, говорить о самом главном; настоящим праздником поэзии, мостом между поколениями и свидетельством того, что истинная литература не теряет своей силы с течением времени.

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