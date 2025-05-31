Азербайджан и Германия определили 20 конкретных проектов в различных секторах экономики — Михаэль Хармс (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия определили 20 конкретных проектов в различных секторах экономики.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, находясь с визитом в Баку.

«Мы стремимся максимально укрепить и углубить германо-азербайджанские деловые отношения, сосредоточившись на конкретных и практических результатах. Наша цель — способствовать реализации проектов с осязаемыми результатами, что является ключевой задачей дорожной карты, которую мы разработали совместно с министерством экономики и Агентством по экспорту и инвестициям Азербайджанской Республики (AZPROMO). Мы определили 20 конкретных проектов в различных сферах экономической деятельности. Часть из них уже реализуется, часть планируется к запуску. Главная задача — обеспечить сильную политическую поддержку, постоянно уделять внимание этим проектам и тесно сотрудничать для их успешного выполнения», — отметил он.

Энергетическое сотрудничество

Хармс отметил, что между Азербайджаном и Германией существует тесное сотрудничество в энергетической сфере, в том числе при участии таких компаний, как Uniper, VNG и других. Однако, по его словам, этого всё ещё недостаточно.

«Я искренне благодарен азербайджанским партнёрам за их открытость и готовность к сотрудничеству. Безусловно, существует значительный потенциал для расширения взаимодействия, особенно в области масштабных проектов по развитию возобновляемых источников энергии. У нас есть и технологии, и возможности. Сейчас необходимо сосредоточиться на привлечении дополнительного финансирования и усилении политической поддержки — и я надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в этом направлении», - сказал он.

Хармс отметил, что Азербайджан сегодня является одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европейский союз, обеспечивая поставки природного газа в десять европейских стран — и это играет важную роль.

«Как вы знаете, Европейская комиссия заинтересована в укреплении энергетического партнёрства с Азербайджаном. Однако, откровенно говоря, Европейский союз порой демонстрирует противоречивый подход. С одной стороны, мы стремимся снизить зависимость от ископаемых видов топлива, и это абсолютно верное направление. С другой — для наращивания объёмов поставок из Азербайджана и углубления партнёрства необходима уверенность и предсказуемость, ведь речь идёт о серьёзных инвестициях. Это вопросы, которые мы обязаны обсудить.

У Азербайджана есть чёткая и последовательная энергетическая стратегия. Вы обладаете богатыми запасами традиционных энергоресурсов, но в то же время у вас есть ясный курс на развитие "зелёной" энергетики. Мы должны найти сбалансированный подход — такой, который позволит нам придерживаться климатических целей, одновременно эффективно используя переходные технологии», — подчеркнул он.

Хармс также добавил, что новое правительство Германии намерено построить газовые электростанции общей мощностью 20 гигаватт, что неизбежно приведёт к увеличению спроса на газ: «В таком случае в рамках стратегии энергетического перехода мы должны содействовать финансированию таких проектов».

Развитие Среднего коридора

Хармс отметил, что Азербайджан обладает серьёзным конкурентным преимуществом в сфере логистики и инфраструктуры, поскольку находится в ключевой точке Среднего коридора.

«Азербайджан играет важнейшую роль в транзите грузов в направлении Китая. У нас уже есть конкретные проекты, предусмотренные соответствующей дорожной картой. Германия и Азербайджан ведут очень активные переговоры по вопросам развития Среднего коридора. Для Германии эта инициатива имеет большое значение — мы действительно в ней заинтересованы. Один из ключевых проектов уже реализуется в Бакинском порту, и это направление стало одной из опор двустороннего сотрудничества», — отметил он.

Новые сферы экономического сотрудничества

«Если взглянуть на нашу дорожную карту, можно выделить несколько проектов, направленных на индустриальную локализацию — ведь без местного компонента невозможно выйти на рынок. Я полностью поддерживаю стратегию Азербайджана по индустриализации. Вторым приоритетом, как мы уже обсуждали, являются логистика и инфраструктура. И третье — это повышение операционной эффективности промышленности. В этой сфере Германия действительно может внести весомый вклад, обладая богатым опытом. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность таких направлений, как здравоохранение, очистка питьевой и сточных вод, развитие инфраструктуры», — сказал Хармс.

Он также отметил активную деятельность Германской торгово-промышленной палаты в Баку.

«Они участвуют в широком спектре инициатив и являются нашими стратегическими партнёрами. Мне также известно, что они планируют множество локальных бизнес-мероприятий в различных секторах экономики. Если говорить откровенно, то, на мой взгляд, система государственного управления в Азербайджане гораздо более цифровизирована, чем в Германии. Это направление, в котором мы определённо можем у вас поучиться — это один из ресурсов, который мы пока используем не в полной мере», — заключил он.