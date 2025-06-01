Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ Trend/ - Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 2 июня.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который к вечеру местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов ночью и 35-45 процентов днем.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах вечером ожидаются дожди и гроза. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный западный ветер, который днем местами усилится. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 31-36°, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.