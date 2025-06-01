Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт

БАКУ /Trend/ - Экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-апреле этого года составил 1,1 миллиарда долларов США, увеличившись на 18% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на майский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, с января по апрель 2025 года экспорт продуктов питания вырос на 12,1%, до 300,8 млн долларов США.

В январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции химической промышленности увеличился на 35 млн долларов США, или на 42,5%, сахара – на 1,9 млн долларов США, или на 25,8%, черных металлов и изделий из них – на 4,1 млн долларов США, или на 16,7%, фруктов и овощей – на 26,8 млн долларов США, или на 14,8%, алюминия и изделий из него – на 6,1 млн долларов США, или на 9,8%, пряжи хлопчатобумажной – на 360,9 тыс. долларов США, или на 5,3%.

За первые четыре месяца текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 14%, до 232,7 млн ​​долларов США, агропромышленной продукции — на 7,9%, до 90,8 млн долларов США. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 12,2%, до 323,6 млн долларов США.

В списке товаров ненефтяного сектора, экспортированных за указанный период, первое место заняло золото (95,4 млн долларов США). В этом списке томаты заняли второе место (74,7 миллиона долларов США), а карбамид (63,5 миллиона долларов США) - третье.

Золото (на 30,2 миллиона долларов США) возглавило список товаров ненефтяного сектора, экспортированных в апреле 2025 года. Томаты заняли второе место в этом списке (на 30,16 миллиона долларов США), хлопок (на 22,1 миллиона долларов США) - третье место.

За первые четыре месяца текущего года в Российскую Федерацию экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 321,4 млн долларов США, в Турцию – 187,7 млн ​​долларов США, в Грузию – 105,8 млн долларов США, в Швейцарию – 100,5 млн долларов США, в Украину – на 63 млн долларов США.

В апреле 2025 года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 88,5 млн долларов США, в Турцию — 53,3 млн долларов США, в Швейцарию — 30,9 млн долларов США, в Грузию — 25,1 млн долларов США и в Казахстан — на 14,2 млн долларов США.

В рейтинге негосударственных субъектов-экспортеров за январь-апрель 2025 года в первую десятку вошли следующие компании: ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", представительство "Azerbaijan International Mining Company Limited Company" в Азербайджанской Республике, филиал "UNITED ALLIANCE GROUP LTD" в Азербайджанской Республике, ЗАО "Baku Steel Company", ООО "Avrora", ООО "P-AQRO", ООО "Export Stream", ЗАО "BINA AQRO", ООО "Sahdag Sy", ООО "LEPIN LM".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление по маркетингу и экономическим операциям ГНКАР. Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО SOCAR Polymer, ЗАО "AzerGold", ООО "Азералюминий", Управление экспорта газа SOCAR, ООО "Azerpambiq Agrar Industrial Complex", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азерэнержи", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, ОАО "Гарадагский стекольный завод".

В январе-апреле 2025 года Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 5,6 млн долларов США в 40 стран мира. Доходы от экспорта услуг составили 65% от общего дохода. В апреле 2025 года "Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму 1,6 млн долларов США в 38 стран мира.

В пятерку стран-лидеров по экспорту услуг спутниковой связи за январь-апрель 2025 года вошли Великобритания - на 1,5 млн долларов США, Люксембург - 1,2 млн долларов США, Нигерия - 255 тыс. долларов США, Египет - 238,6 тыс. долларов США и Турция - на 238,5 тыс. долларов США.