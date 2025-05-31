В Казахстане увеличилось количество POS-терминалов
К 1 мая 2025 года количество POS-терминалов в Казахстане выросло на 20% по сравнению с апрелем 2024 года. Основная часть устройств сосредоточена в розничной торговле, что отражает активное развитие безналичных платежей и рост цифровых транзакций в экономике страны.
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