В Казахстане увеличилось количество POS-терминалов

К 1 мая 2025 года количество POS-терминалов в Казахстане выросло на 20% по сравнению с апрелем 2024 года. Основная часть устройств сосредоточена в розничной торговле, что отражает активное развитие безналичных платежей и рост цифровых транзакций в экономике страны.

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