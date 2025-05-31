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Начался визит религиозных деятелей из Турции и Грузии в город Шуша

Политика Материалы 31 мая 2025 09:38 (UTC +04:00)
Начался визит религиозных деятелей из Турции и Грузии в город Шуша

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Фонда пропаганды духовных ценностей при госкомитете религиозные деятели из Турции и Грузии прибыли в город Шуша.

Как сообщает в субботу региональный корреспондент Trend, делегация религиозных деятелей посетит исторические места города, в том числе мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, а также Джыдыр дюзю.

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