Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

На этой неделе в Азербайджане зафиксировано снижение цен на золото, серебро, платину и палладий. Несмотря на это, средневзвешенные цены на золото и платину выросли по сравнению с предыдущей неделей, тогда как по серебру и палладию отмечено незначительное снижение.

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