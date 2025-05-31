Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
На этой неделе в Азербайджане зафиксировано снижение цен на золото, серебро, платину и палладий. Несмотря на это, средневзвешенные цены на золото и платину выросли по сравнению с предыдущей неделей, тогда как по серебру и палладию отмечено незначительное снижение.
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