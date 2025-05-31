Вырос объем денежных переводов из Узбекистана в Казахстан
В апреле 2025 года объем денежных переводов из Узбекистана в Казахстан через международные системы вырос на 25 процентов по сравнению с мартом.
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