Вырос объем денежных переводов из Узбекистана в Казахстан

В апреле 2025 года объем денежных переводов из Узбекистана в Казахстан через международные системы вырос на 25 процентов по сравнению с мартом.

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