В Казахстане зафиксирован рост числа пользователей банковских онлайн-услуг

По данным Национального банка Казахстана, в мае 2025 года число активных пользователей цифровых банковских услуг достигло 26,7 млн, что на 14% больше, чем годом ранее. Рост отражает успешную цифровизацию банковской сферы и увеличение доверия к онлайн-сервисам.

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