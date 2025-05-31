Названа сумма инвестиций, необходимых для развития нефтехимического сектора Ирана

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический сектор Ирана нуждается в местных и иностранных инвестициях на общую сумму 22 миллиарда долларов в течение следующих 7 лет.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ глава инвестиционного управления Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана Хамидрза Аджеми.

По его словам, в течение следующих трех лет в нефтехимический сектор страны планируется инвестировать 12 миллиардов долларов, а в течение последующих четырех лет - 10 миллиардов долларов.

Аджеми отметил, что в настоящее время в Иране есть ряд проектов, которые планируется запустить до 2028 года. Всего на этих предприятиях физическая работа выполнена на 40%. В этом контексте было потрачено около 12 миллиардов долларов.

"Всего в стране ведется работа в рамках 142 проектов в нефтехимическом секторе. С инвестициями в размере 102 миллиардов долларов нефтехимический потенциал страны увеличится на 132 миллиона тонн", - отметил он.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн. тонн в год.

В ближайшие 3 года в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие с расходованием 24 миллиардов долларов. Производственный потенциал этих предприятий составит 35 миллионов тонн в год.

Добавим, что в течение следующих 10 лет поставлена цель увеличить производство нефтехимической продукции Ирана до 186 миллионов тонн.

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