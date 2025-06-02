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В Азербайджане увеличились кредитные вложения в строительный сектор

Экономика Материалы 2 июня 2025 06:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличились кредитные вложения в строительный сектор

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 мая текущего года объем кредитов, вложенных в строительный сектор банками и небанковскими организациями, действующими в Азербайджане, достиг 1,820 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 0,8 миллиона манатов, или на 1% меньше в месячном сравнении и на 145,5 миллиона манатов, или на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в целом кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 29,9 млрд манатов.

Это больше на 219,4 млн манатов, или 0,7% в месячном сравнении и на 3,9 млрд манатов, или 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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