В Азербайджане увеличились кредитные вложения в строительный сектор

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 мая текущего года объем кредитов, вложенных в строительный сектор банками и небанковскими организациями, действующими в Азербайджане, достиг 1,820 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 0,8 миллиона манатов, или на 1% меньше в месячном сравнении и на 145,5 миллиона манатов, или на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в целом кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 29,9 млрд манатов.

Это больше на 219,4 млн манатов, или 0,7% в месячном сравнении и на 3,9 млрд манатов, или 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.