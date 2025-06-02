В Гяндже прошло мероприятие "В единстве – сила", посвящённое Международному дню защиты детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре имени Гейдара Алиева в городе Гянджа прошло мероприятие под названием "В единстве - сила", посвященное Международному дню защиты детей, организованное Центром ORCES при поддержке христианской религиозной общины Vineyard Азербайджан, Aghayev Group и международной благотворительной организации Samaritan's Purse, сообщили Trend Life организаторы.

Основной целью мероприятия стало дарить радость детям - в особенности детям шехидов и ветеранов Карабахской войны, детям с ограниченными возможностями, воспитанникам интернатов, а также детям из малообеспеченных семей.

В официальной части с поздравительными речами выступили представители государственных и общественных структур.

Председатель Vineyard Азербайджан Кямран Агаев подчеркнул, что Азербайджан испокон веков является ярким примером мультикультурализма и толерантности, все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья.

"Международный день защиты детей вновь напоминает о том, что насколько важно защищать сердца, права и мечты наших детей. Каждый ребёнок, независимо от состояния здоровья или особенностей развития, несёт в себе уникальный божественный замысел. Их любовь, искренность и чистота сердца - бесценный дар для нашего общества. В каждом из них горит внутренний свет, и задача взрослых - сохранить этот свет, помочь ему раскрыться и засиять во всей полноте. Они не только наше будущее, но и чистое зеркало настоящего", - сказал Кямран Агаев

Затем в Парке Гейдара Алиева была проведена благотворительная акция – детям преподнесены книги и подарки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!