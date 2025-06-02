Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Геранбое

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало состояние здоровья гражданского лица, пострадавшего при подрыве на мине 31 мая в Геранбойском районе.

Как сообщили в понедельник Trend в TƏBİB, 31 мая около 15:30 мужчина 1980 года рождения был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Сеххета при Гянджинской городской объединённой больнице с диагнозом: ампутация левой стопы в области пяточной кости и осколочные ранения различных участков тела.

"Пациенту была оказана необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как средней тяжести. В настоящее время он продолжает лечение в отделении травматологии",- добавили в TƏBİB.

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