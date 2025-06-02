Карабахский университет играет и будет играть важную роль в развитии Ханкенди - Эмин Амруллаев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Карабахский университет играет важную роль в развитии Ханкенди и будет продолжать играть ее в будущем.

Как сообщает в понедельник местный корреспондент Trend, об этом cказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на Карабахском форуме образования и партнерства, прошедшем в Карабахском университете с концептуальным посланием «Совместные шаги для Карабаха будущего».

"Наша главная цель заключается в том, чтобы развитие в сфере образования было возможно не только по заказу государства, но и при участии общества, частного сектора и делового мира», - сказал он, добавив, что Карабахский университет также будет иметь свою роль в развитии Азербайджана: «Одна из наших главных целей заключается в том, чтобы это высшее учебное заведение внесло вклад в будущее развитие страны. Что это учебное заведение может дать деловому миру? Мы также думаем над этим вопросом. Главное, чтобы была общая цель. Есть точка, где пересекаются и учебное заведение, и частный сектор. Важно найти эту точку пересечения",- добавил он.

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