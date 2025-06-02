Важно правильно интерпретировать мнения турецких и азербайджанских экспертов в соцсетях - Фарид Шафиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В традиционных медиа проблемы можно решать, однако крайне важно правильно интерпретировать выступления турецких и азербайджанских экспертов в социальных сетях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев во время выступления за круглым столом "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

По его словам, между Турцией и Азербайджаном продолжается активное развитие связей в экономической и гуманитарной сферах.

"Между двумя странами не существует никаких проблем. Когда возникают проблемы, они решаются на уровне государства и правительства. Однако есть и те, кто пытается спекулировать на этих темах. В традиционных медиа мы можем решать проблемы, но в условиях социальных сетей необходимо корректно оценивать высказывания экспертов обеих стран. Именно с этой целью проводится данная встреча - чтобы обсудить подобные вопросы в дружественной атмосфере",- добавил Ф.Шафиев.

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