Назван объем операций, проведенных в Азербайджане через МКЦ
Согласно данным Центрального банка Азербайджана, по состоянию на 1 мая текущего года через Межбанковский карточный центр (МКЦ) в стране наблюдается рост объёма и суммы обработанных платёжных операций в манатах и долларах США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время операции в евро сократились как в количественном, так и в стоимостном выражении.
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