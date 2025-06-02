Назван объем операций, проведенных в Азербайджане через МКЦ

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, по состоянию на 1 мая текущего года через Межбанковский карточный центр (МКЦ) в стране наблюдается рост объёма и суммы обработанных платёжных операций в манатах и долларах США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время операции в евро сократились как в количественном, так и в стоимостном выражении.

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