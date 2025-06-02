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Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)

Общество Материалы 2 июня 2025 09:55 (UTC +04:00)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Фото: AzerGold

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ЗАО "AzerGold" организовало специальное мероприятие для детей сотрудников компании по случаю 1 июня – Международного Дня защиты детей.

В рамках мероприятия дети совершили экскурсию на Човдарский интегрированный региональный участок по переработке (ЧИРУП), расположенном в Дашкесанском районе.

Основной целью экскурсии было ознакомление детей с горнодобывающей промышленностью Азербайджана, процессом добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе с рабочей средой, в которой работают их родители, а также расширение их кругозора по окружающей среде и профессиональному разнообразию.

Во время мероприятия детям была предоставлена подробная информация о правилах безопасности. Маленькие гости побывали на производственных площадках, познакомились с лабораторным оборудованием и технологиями добычи полезных ископаемых.

В завершении от имени общества несовершеннолетним посетителям были вручены памятные подарки.

Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)
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