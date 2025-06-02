Для детей сотрудников ЗАО "AzerGold" организована экскурсия на золотой рудник (ФОТО)

ЗАО "AzerGold" организовало специальное мероприятие для детей сотрудников компании по случаю 1 июня – Международного Дня защиты детей.

В рамках мероприятия дети совершили экскурсию на Човдарский интегрированный региональный участок по переработке (ЧИРУП), расположенном в Дашкесанском районе.

Основной целью экскурсии было ознакомление детей с горнодобывающей промышленностью Азербайджана, процессом добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе с рабочей средой, в которой работают их родители, а также расширение их кругозора по окружающей среде и профессиональному разнообразию.

Во время мероприятия детям была предоставлена подробная информация о правилах безопасности. Маленькие гости побывали на производственных площадках, познакомились с лабораторным оборудованием и технологиями добычи полезных ископаемых.

В завершении от имени общества несовершеннолетним посетителям были вручены памятные подарки.