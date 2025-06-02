Президент Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Первая выставка «Нефть и газ Каспия» была организована в 1994 году, и сразу после нее Азербайджан подписал договор с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван «Контрактом века» и фактически изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

«Это стало возможным благодаря дальновидности Президента Гейдара Алиева», - добавил глава государства.