В Иране ожидается увеличение производства электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что во второй половине августа производство электроэнергии в Иране вырастет до 85 тысяч мегаватт-часов.

По информации Trend, это отражено в отчете иранской компании TAVANIR о потреблении электроэнергии за 6 месяцев.

Согласно информации, это больше, чем потенциал тепловых электростанций страны для производства электроэнергии.

В отчете отмечается, что в пиковые периоды потребления электроэнергии в стране планируется ежедневно производить на ТЭС 57 тысяч мегаватт-часов электроэнергии. Гидроэлектростанции страны и атомная электростанция Бушер будут подключены к производству электроэнергии во второй половине июня.

Компания TAVANIR прогнозирует, что во второй половине августа, когда потребление электроэнергии в стране достигнет максимума, на повестке будет задача устранить часть дефицита электроэнергии за счет ее импорта.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт, розничных электростанций - 2 485 мегаватт, электростанций ВИЭ - 1 450 мегаватт, атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, производственный потенциал дизельных блоков - 408 мегаватт.