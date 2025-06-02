“Autolux Azerbaijan” организовал особое мероприятие для поклонников Jeep (ВИДЕО)

31 мая для поклонников легендарного автомобильного бренда Jeep был организован особенный и незабываемый вечер. Мероприятие «Jeep Cinema», организованное компанией «Autolux Azerbaijan» объединило гостей под открытым небом в атмосфере уникального киноопыта.

Участники мероприятия не только посмотрели специальный фильм, отражающий мощный и одновременно комфортный дух автомобилей Jeep, но также получили возможность вживую ознакомиться с различными моделями бренда. В течение вечера были представлены технические характеристики и преимущества моделей Jeep, а также организованы кейтеринг в стиле американского стрит-фуда, DJ-перформанс и зона фотосессии для гостей.

Посетители вечера смогли прочувствовать приключенческий дух Jeep и насладиться комфортным просмотром фильма прямо из своих автомобилей под открытым небом — в самом центре города.

В настоящее время автомобили Jeep можно приобрести в рассрочку до 5 лет с годовой процентной ставкой от 10%. Отметим, что официальным представителем бренда Jeep в Азербайджане является “Autolux Azerbaijan”.

Для дополнительной информации: (012) 983