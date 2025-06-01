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В Иране 46 человек пострадали в ДТП на фоне песчаной бури

Иран Материалы 1 июня 2025 17:27 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - 46 человек получили ранения в результате цепной аварии, произошедшей сегодня утром в направлении Захидан-Заболь в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как передает Trend, об этом сказал ректор Университета медицинских наук Заболя в Иране Хоссейн Шахдади.

По его словам, 36 пострадавшим в аварии оказана амбулаторная помощь, 10 человек госпитализированы.

Шахдади сообщил, что инцидент был вызван песчаной бурей в провинции, которая стала причиной задержек в предоставлении услуг в провинции.

Отметим, что Управление дорог и транспорта иранской провинции Систан и Белуджистан ограничило движение по шоссе Заболь-Захидан на неопределенный срок из-за сильной песчаной бури.

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