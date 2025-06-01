ЕБРР призывает Западные Балканы ускорить реформы госпредприятий и энергосектора
Фото: ЕБРР/Facebook
Западные Балканы достигли значительных успехов с начала переходного периода в середине 1990-х годов, однако ключевые структурные вызовы по-прежнему остаются, заявил Маттео Коланджели, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Западным Балканам.
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