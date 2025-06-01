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В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)

Общество Материалы 1 июня 2025 14:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
Фото: Государственный экзаменационный центр

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня, 1 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провёл вступительные экзамены по I и IV группам специальностей вузов ( в том числе экзамен по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в III группе).

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамен прошли в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Со 2 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка использованных на экзаменах заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены через 2 недели.

В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей (ФОТО)
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