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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства

Политика Материалы 31 мая 2025 20:07 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства
Фото: МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, министры обсудили вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Было выражено удовлетворение растущей динамикой взаимных визитов на высшем уровне, состоялся обмен мнениями о будущих контактах, в том числе о подготовке к саммиту Организации экономического сотрудничества, который Азербайджан примет в июле этого года.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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