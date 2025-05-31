В Казахстане отмечается рост количества банкоматов

По данным Национального банка Казахстана, по состоянию на 1 мая 2025 года общее количество банкоматов в стране сократилось на 2,4 %, однако число универсальных банкоматов с функциями внесения и выдачи наличных выросло на 15,4 %, что свидетельствует об ориентации на повышение качества обслуживания.

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