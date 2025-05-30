Азербайджан — ключевой партнёр Хорватии в регионе Южного Кавказа - посол

БАКУ /Trend/ – Азербайджан — ключевой партнёр в регионе Южного Кавказа.

Как передает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Азербайджанской Республике Бранко Зебич в рамках приёма, организованного по случаю Дня государственности Республики Хорватия.

В ходе выступления посол отметил, что Хорватия с обретения независимости в 1990 году прошла путь становления как современного демократического государства, добившись значительных успехов на международной арене.

По его словам, Хорватия вступила в Шенгенскую зону и еврозону в 2023 году. "Сегодня мы пользуемся всеми преимуществами общего европейского рынка численностью почти 500 миллионов человек", – подчеркнул Зебич.

Говоря о двусторонних отношениях между Хорватией и Азербайджаном, дипломат отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами, особенно после открытия хорватского посольства в Баку в 2019 году.

"Мы гордимся тем, что за это время состоялось восемь визитов высокого уровня из Загреба в Баку, включая первый в истории визит премьер-министра Хорватии в Азербайджан в ноябре прошлого года", – заявил посол.

Зебич также выразил признательность заместителю министра иностранных дел Азербайджана Фаризу Рзаеву за участие в приёме в качестве почетного гостя и поздравил народ Азербайджана с Днём независимости.