Казахстан и Азербайджан активно обмениваются информацией через СМИ - Бейнегуль Абауова

НАХЧЫВАН /Trend/ - Ведется регулярный обмен информацией с азербайджанскими медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала директор Департамента новостей Казахстанского телевидения Бейнегуль Абауова в видеопоздравлении в адрес проходящего в Нахчыване Mediafest-2025.

"В древнем городе Нахчыван отмечают 150-летие азербайджанской печати.

Сердечно поздравляю уважаемых коллег и желаю им успехов в проведении этого знаменательного мероприятия.

Дружеские отношения между двумя странами, основанные на общей культуре, духовных ценностях и глубоких исторических корнях, имеют большое значение. Мы осуществляем регулярный обмен информацией с азербайджанскими медиа. Верю, что азербайджанские медиа и впредь будут демонстрировать свою силу всему миру. Желаю вам творческого роста и успехов",- добавила она.

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