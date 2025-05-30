На следующей неделе в Ханкенди пройдет ярмарка труда

БАКУ /Trend/ - Карабахский региональный филиал Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана проведет ярмарку труда в городе Ханкенди.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что мероприятие состоится 4 июня в 11:00 в административном здании Ханкендинского городского отдела службы занятости Карабахского регионального отделения занятости (город Ханкенди, ул. Аббасгулу ага Бакиханова, 47).

На ярмарке, которая пройдет при поддержке ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət, будут представлены вакансии бухгалтера, тракториста, ветеринара, слесаря-ремонтника, механика и др.

На мероприятии по активному трудоустройству будет проведена регистрация подходящих кандидатов на эти вакансии.

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